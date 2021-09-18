Патриарх Кирилл прилетел в Волгоград на освящение Александро-Невского собора

Патриарх Кирилл прилетел в Волгоград на открытие храма Александра Невского. Фото: РПЦ

Как «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе РПЦ, Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл прилетел в город-герой сегодня вечером. В воскресенье, 19 сентября, он примет участие в освящении собора Александра Невского. Церемония начнется в 8 утра. После этого Патриарх отправится на главную высоту России и возложит цветы к Вечному огню в пантеоне Славы.

В поездке Предстоятеля Русской Православной Церкви сопровождают управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Дионисий, личный секретарь Патриарха архимандрит Алексий (Туриков), руководитель Патриаршей службы протокола протоиерей Андрей Бондаренко.

В международном аэропорту Волгоград Патриарха Кирилла встречали губернатор региона Андрей Бочаров, митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор.

Богослужение в Александро-Невском соборе будут транслировать на большие экраны на площади Павших Борцов в Волгограде. В храме совершат таинства исповеди и причастия, примут требы. Присутствовать в соборе могут те, кто подал заявки в приходы Волгоградской митрополии. Как сообщили в епархии, все желающие принять участие в богослужении могут пройти на площадь Павших Борцов со стороны проспекта Ленина по Аллее Героев с 7 утра.