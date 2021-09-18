На члена участковой избирательной комиссии напали неизвестные в Волгограде

Член избирательной комиссии Волгоградской области подал заявление в полицию о нападении. Фото: Артем КИЛЬКИН

Наблюдателя от партии «Справедливая Россия» Сергея Дьяченко избили в Волгограде вчера, 17 сентября. Об этом заявил уполномоченный представитель местного отделения СРЗП Юрий Бабичев. Член УИК якобы обнаружил, что один человек проголосовал дважды на соседних участках, пишет Коммерсант-Саратов. Он сообщил об этом в участковые избирательные комиссии, но позже отозвал заявления.

Представитель «Справедливой России» в Волгоградской области Юрий Бабичев после случившегося подал жалобы в региональный избирком. Согласно заявлениям, в пятницу, 17 сентября, член участковой комиссии с правом совещательного голоса Сергей Дьяченко заметил, что один и тот же человек проголосовал сначала на УИК № 528, затем на УИК № 529 (оба участка расположены в МОУ «Средняя школа № 57 Кировского района Волгограда»).

Когда Дьяченко сообщил об этом, к нему подошли мужчины спортивного телосложения, ударили в область туловища и, угрожая убийством, предупредили, что если он в дальнейшем будет выявлять факты двойного голосования, к нему примят не только физическую силу, но и другие негативные последствия.

Как сообщили в Избирательной комиссии Волгоградской области, обе жалобы о возможных нарушениях при голосовании действительно поступили в УИК № 528 и № 529, но члены комиссий отозвали заявления и сообщили, что ошиблись. Также в избиркоме подтвердили заявление от Сергея Дьяченко об угрозах применения насилия. Его уже направили в полицию.