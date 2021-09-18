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Политика18 сентября 2021 18:31

Еще на одном избирательном участке в Волгограде нашли члена комиссии с симптомами простуды

Telegram-каналы сообщают, что это наблюдатель партии «Яблоко»
Вероника ПодгорноваВероника Подгорнова
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второго наблюдателя с симптомами простуды выявили в Волгограде во второй день голосования.

второго наблюдателя с симптомами простуды выявили в Волгограде во второй день голосования.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Еще пристальнее начали следить за работой наблюдателей на избирательных участках Волгоградской области. И все из-за случая с заболевшим членом комиссии. Также во второй день голосования, 18 сентября, на УИК №424 в Дзержинском районе выявили человека с симптомами простуды. Это член комиссии с правом совещательного голоса от «Яблока» Даниил Багровский.

Как сообщили в облизбиркоме, во всех помещениях для голосования по рекомендации Роспотребнадзора раз в 4 часа проводится температурный контроль. На УИК №424 Дзержинского района при очередной проверке у одного из присутствующих выявили повышенную температуру. Члену комиссии предложили дождаться приезда скорой помощи в отдельном помещении, а затем следовать рекомендация медиков.