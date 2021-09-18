Явка избирателей во второй день голосования в Волгоградской области превышает 37%

По состоянию на 15 часов 18 сентября 2021 года явка избирателей в Волгоградской области составила 37,74%. Это выше средних значений по России. Как сообщили в ЦИК, в выборах депутатов Государственной Думы восьмого созыва по стране приняли участие 25, 64% избирателей.

Напомним, 18 сентября, проходит второй день выборов нового состава федерального парламента. Голосование продлится до воскресенья. Избирательные участки в Волгоградской области работают с 8 утра до 20 часов. За процедурой следят наблюдатели, в том числе иностранные. Волгоградцы, которые хотят проголосовать на дому, могут подать заявление до 14 часов 19 сентября.

Ранее «КП-Волгоград» сообщало о скандале на УИК №506 Кировского района Волгограда. Там член избирательной комиссии от партии «Справедливая Россия» Татьяна Коробкова два дня работала на участке, зная, что болеет коронавирусом.

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