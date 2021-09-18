Член избирательной комиссии в Волгограде два дня работала с подтверждённым коронавирусом на участке

В Волгограде член избирательной комиссии два дня работала на участке с подтвержденным ковидом. Фото: Избирком Волгоградской области

Скандал разразился на УИКе № 506 в Кировском районе Волгограда. Там два дня, 17 и 18 сентября, работал сотрудник с подтвержденным диагнозом COVID-19. Это член избирательной комиссии от «Справедливой России» Татьяна Коробкова. Об этом КП-Волгоград рассказал член УИК с правом совещательного голоса от партии «Родина» Никита Ярыгин.

Известно, что члена УИК 506 с правом совещательного голоса Татьяну Коробкову назначил кандидат в депутаты ГД от «Справедливой России» Дмитрий Калашников. Работа на избирательном участке человека зараженного коронавирусом – не случайность, утверждает Никита Ярыгин.

- Поступают данные о подтвержденном у нее диагнозе. То есть человек пришел работать на участок, зная, что является носителем опасной инфекции, комментирует происшествие член избирательной комиссии от партии Родина.

Другие члены УИК и представители ТИКа уже подали заявления, чтобы компетентные органы разобрались в этой ситуации на УИКе № 506 в Кировском районе Волгограда и пресекли присутствие Татьяны Коробковой на участке. Направлено заявление и в правоохранительные органы.