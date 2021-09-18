Волгоградская область в лидерах по количеству привитых жителей по России

Волгоградская область среди лидеров по числу привитых граждан по стране. Фото: АВО

Волгоградская область в числе регионов, в которых хотя бы первый этап вакцинации прошли 30-35% населения. Как сообщает РБК, лидеров в стране всего три, там обе прививки сделали больше 40% населения. Это Белгородская и Московская области, а также Чукотка.

На первом месте по количеству вакцинированных жителей в России Белгородская область – первую прививку там сделали 47,5%, завершили иммунизацию – 43,9%. На Чукотке одну дозу вкололи 45,3%, две — 42,3%. В Московской области первый этап вакцинации прошли 45,1% от общего числа населения, оба – 42,5%. Волгоградская область находится в числе регионов, где полностью привились 30-35% жителей. Всего обе дозы вакцины в стране получили почти 40 млн человек.

Но темпы вакцинации в сентябре заметно снизились по сравнению с летними месяцами, по подсчетам РБК. Доля привитых первым компонентом вакцины выросла за месяц на 3,9 п.п. (с 27,5 до 31,39%), в июле прирост составлял 5,8 п.п.