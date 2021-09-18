Ветеран МВД и защитник Сталинграда скончался в Волгограде

Ветеран МВД и участник Сталинградской битвы Хамзя Гафуров скончался в Волгограде. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Сегодня, 18 сентября 2021 года, в Волгограде скончался ветеран МВД Хамзя Ибрагимович Гафуров. Он умер на 98-м году жизни. Хамзя Ибрагимович участвовал в Великой Отечественной войне и защищал Сталинград.

Хамзя Гафуров родился 2 мая 1924 года в городе Джамбул Казахской ССР. В 1942 году его призвали в войска НКВД. После учебного пункта его направили на передовую под Сталинград. Там в составе 10 дивизии НКВД Хамзя Ибрагимович участвовал в битве на Волге. До 1945 года Хамзя Гафуров был в составе конвойного полка, этот отряд боролся с мародерством, охранял и патрулировал, сопровождал и доставлял военнопленных в другие регионы Союза. После Великой Победы Хамзя Ибрагимович продолжил служить во внутренних войсках, демобилизовался он только в 1973 году.

Но даже на пенсии ветеран продолжал активно участвовать в общественной деятельности, и в работе по патриотическому воспитанию молодежи.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, за боевые заслуги Хамзя Гафуров награжден орденом Отечественной войны второй степени, медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».

С 2017 года кадетский полицейский класс лицея № 6 Ворошиловского района Волгограда носит имя ветерана Великой Отечественной войны подполковника в отставке Хамзи Ибрагимовича Гафурова.