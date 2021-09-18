Неделю дождей и гроз прогнозируют волгоградцам

Проливные дожди и грозы ожидаются в Волгоградской области на следующей неделе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Проливными дождями начнется следующая неделя в Волгоградской области. Осадки принесут в регион и заметное похолодание. Уже в воскресенье, 19 сентября, жителям обещают переменную облачность, местами небольшой дождь. Ветер восточный, юго-восточный 3-8 м/с, ночью местами порывы 8-13 м/с, днем в отдельных районах Волгоградской области порывы достигнут 11-16 м/с. Ночью температура опустится до +8-13 градусов, местами до 3 тепла. Днем по региону прогнозируют +18-23 градуса, в отдельных западных районах 15-18 тепла.

В понедельник, 20 сентября, ночью синоптики волгоградского ЦГМС обещают местами кратковременные дожди, но днем они будут идти уже повсеместно. В отдельных районах утром и днем ожидаются ливни, грозы. Ветер юго-восточный 4-9 м/с, местами порывы 10-15 м/с, при грозах в отдельных районах шквалистое усиление до 15-20 м/с. Ночью будет относительно тепло – +11-16, местами до +6. Днем по области воздух прогреется до 14-19 тепла, местами до +24. При этом в Волгограде обещают +17-19 градусов.

Вторник также встретит горожан кратковременными дождями, местами будут грозы. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер южный, юго-западный 2-7 м/с, местами порывы 8-13 м/с. Ночью +10-15; днем 17-22 градуса тепла.

Такая дождливая погода продержится в Волгоградской области почти всю неделю, а к пятнице синоптики обещают похолодание до 13-16 градусов днём. В выходные небо над регионом прояснится.