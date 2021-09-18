На избирательном участке в Камышине опечатали дно сейфа для сохранности протоколов

Второй день голосования за депутатов Государственной Думы проходит не совсем спокойно в Волгоградской области. Накануне жители Камышинского района написали в соцсетях, что на УИК № 4320 нашли сейф со съемным дном. После этого члены избирательной комиссии на участке опечатали дно металлического шкафа, чтобы контролировать целостность бюллетеней.

Как пишет ТАСС со ссылкой на избирком Волгоградской области, сообщения о съемном дне сейфа на камышинском УИКе № 4320 появились в Telegram-каналах.

- Техническая конструкция металлического шкафа, предназначенного для хранения сейф-пакетов с избирательными бюллетенями, не позволяет зафиксировать нижнюю часть шкафа, когда его дверцы открыты, - прокомментировали в избиркоме.

Поэтому для контроля за целостностью сейфа дно металлического шкафа опечатали члены УИК с подписями присутствующих наблюдателей, членов комиссии с правом совещательного голоса и печатью комиссии.

Напомню, явка на выборах депутатов Госдумы в Волгоградской области на 20:00 17 сентября составила 27,03%.