Лазерное шоу покажут на стенах Александро-Невского собора в Волгограде

Лазерное шоу репетировали на стенах храма Александра Невского в Волгограде. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде завершаются последние приготовления перед открытием собора Александра Невского. Оно пройдет уже завтра, 19 сентября. На него приедет святейший патриарх Кирилл. А вечером, после богослужения, для волгоградцев и гостей города пройдет концерт, где, в том числе, покажут лазерное шоу на стенах храма. Накануне в Волгограде прошла его репетиция.

Горожане поделились фото и видео лазерного шоу на стенах Александро-Невского собора вчера, 17 сентября. Во время репетиции световые лучи проецировали на стенах храма различные картины. Ранее световые шоу, посвященные 800-летию со дня рождения святого князя Александра Невского, прошли в нескольких других регионах страны.

Завтра, 19 сентября состоится освящение кафедрального собора Александра Невского. Богослужение будут транслировать на большие экраны на площади Павших Борцов. Освящение начнется в 8 утра. В храме совершат таинства исповеди и причастия, примут требы. Присутствовать в соборе могут те, кто подал заявки в приходы Волгоградской митрополии. Как сообщили в епархии, все желающие принять участие в богослужении могут пройти на площадь Павших Борцов со стороны проспекта Ленина по Аллее Героев с 7 утра. Вечером волгоградцев и гостей города приглашают на праздничный концерт.