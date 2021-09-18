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Туризм18 сентября 2021 10:27

Из волгоградского аэропорта откроют прямые рейсы до Калининграда

У жителей региона также появится возможность летать в Воронеж, Тюмень и Белгород
Вероника ПодгорноваВероника Подгорнова
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Волгоградский аэропорт открывает четыре новых направления по России.

Волгоградский аэропорт открывает четыре новых направления по России.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Международный аэропорт Волгоград объявил об увеличении маршрутов по стране. Это возможно благодаря программе субсидирования рейсов. В этом году волгоградцы уже начали летать по 11 новым направлениям: Астрахань, Самара, Ростов-на-Дону и Мин. Воды, Брянск, Челябинск, Пермь, Нижний Новгород, Новосибирск, Казань и Уфа. В 2022 году жителям региона станут доступны еще 4 новых маршрута, в том числе прямые рейсы до Калининграда.

Как сообщили в пресс-службе международного аэропорта Волгоград, развитие региональных маршрутов в обход московского авиационного узла – один из приоритетных вопросов повышения транспортной доступности региона. По программе субсидирования воздушная гавань также запустит рейсы до Воронежа, Белгорода и Тюмени.

Все инициативы аэропорта и авиакомпаний-партнеров на 2022 год поддержала администрация Волгоградской области поддержаны. Сейчас идет согласование с Федеральным агентством воздушного транспорта.