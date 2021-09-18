Чуть больше 27% составляет явка на выборах в Волгоградской области

В Волгоградской области стартовал второй день выборов депутатов Государственной Думы. Фото: Избирком

Явка избирателей на выборах депутатов Государственной Думы восьмого созыва в Волгоградской области на 20:00 17 сентября явка избирателей составила 27,03%. Об этом заявили в региональном Избиркоме.

Сегодня, 18 сентября, начался второй день голосования. Напомним, выборы нового состава федерального парламента продлятся до воскресенья включительно. Избирательные участки в Волгоградской области работают с 8 утра до 20 часов. За процедурой следят наблюдатели, в том числе иностранные. Волгоградцы, которые хотят проголосовать на дому, могут подать заявление до 14 часов 19 сентября.