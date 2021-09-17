Волгоградский суд признал законным перевод Арсена Мелконяна в карцер

Суд не удовлетворил иск Арсена Мелконяна о признании незаконным его перевод в карцер. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Обвиняемый в тяжком вреде здоровью Роману Гребенюку, которое привело к смерти, Арсен Мелконян, подал иск на СИЗО. 13 июля 2021 года начальник волгоградского изолятора отправил его в карцер. Истец полагает, что это решение руководства СИЗО безосновательно. Мелконян просил суд признать его перевод в карцер незаконным. Инстанция Центрального района Волгограда не согласилась.

Напомним, Арсен Мелконян находится в СИЗО почти год – с 24 октября 2020го. В июле суд продлил его заключение под стражу, а также Армана Смбатяна до 11 октября 2021 года. Анне Мелконян запрещены определенные действия до той же даты.

Центральный районный суд Волгограда продолжает рассмотрение уголовного дела в отношении Арсена Мелконяна. Его обвиняют в угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть потерпевшего. Арману Смбатяну вменяют приготовление к преступлению и покушение на его совершение, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, которое повлекло смерть потерпевшего.

У Анны Мелконян самый большой список обвинений: ей вменяют приготовление к преступлению, его организацию и подстрекательство. Также, как и двум другим подсудимым, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, которое повлекло смерть потерпевшего, а кроме того, совершено группой лиц по предварительному сговору.

В августе 2021 года суд дважды откладывал слушание из-за карантина в СИЗО, где содержатся Мелконян и Смбатян. 14 сентября заседание перенесли из-за болезни адвоката одного из подсудимых. Следующее слушание назначено на 28 сентября.