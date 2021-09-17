Явка на выборах в Волгоградской области превысила 14%

Явка в области составляет более 14% Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Волгоградской области явка на выборах депутатов Государственной думы восьмого созыва составила 14,08%. Такие данные по состоянию на 15.00 17 сентября «КП-Волгоград» сообщили в Избирательной комиссии региона. В пятницу проходит первый день голосования.

Напомним, выборы нового состава федерального парламента пройдут с 17 по 19 сентября. В Волгоградской области избирательные участки работают с 8.00 до 20.00. За процедурой следят наблюдатели и эксперты, в том числе из других государств. До 14.00 19 сентября волгоградцы могут подать заявление, которые желают сделать свой выбор на дому. В голосовании принимают участие и пациенты с коронавирусом, которые лечатся в инфекционных стационарах.