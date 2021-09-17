В Волгограде подозреваемый в избиении темнокожего диджея хотел выйти из СИЗО

Суд не удовлетворил апелляцию Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Парень, который подозревается в избиении темнокожего диджея в волгоградском баре «Gatsby», просился выйти из сизо. Его адвокат подал апелляцию, которую рассмотрел Волгоградской областной суд. Защита арестованного просила изменить меру пресечения на запрет определенных действий. Однако облсуд оставил в силе решение Центрального районного суда о заключении 25-летнего парня под стражей до 8 ноября. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Напомним, в ночь с 4 на 5 сентября в баре «Gatsby» в центре Волгограда посетитель потребовал от выступавшего DJ Gee поставить определенную песню. Темнокожий музыкант ответил отказом, что привело к драке. На подмогу к посетителю пришли его друзья. В итоге диджея ударили колбой от кальяна по голове, по словам его адвоката, нападавших было около шести человек. Тот, у кого с DJ Gee произошел конфликт, успел уехать в Астрахань, там его задержали полицейские и доставили в Волгоград. Им оказался 25-летний неработающий парень. Руководство бара, где произошла драка, решило закрыть заведение.