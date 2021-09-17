Один ассенизатор погиб в выгребной яме под Волгоградом, второй в больнице

Под Волгоградом два ассенизатора провалились в выгребную яму, один мужчина погиб. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Один ассенизатор погиб во время работы в Котельниковском районе Волгоградской области. Бригаду вызвали в одно из фермерских хозяйств. Все началось с того, что во время откачки нечистот забилась труба, водитель ассенизаторской машины попросил помочь одного из работников фермы. Мужчине стало плохо и он упал в выгребную яму. Водитель бросился его спасать, но сам в итоге погиб.

Как рассказали в Котельниковском межрайонном следственном отделе, ассенизатор приехал на вызов со своим родственником. Когда забилась труба, он попросил работника фермы подержать шланг для прочистки трубы. 36-летний мужчина спустился в яму, ему стало плохо, он потерял сознание и упал в яму. Ассенизатор попытался помочь работнику фермы, но сам провалился в отходы. Тогда родственник ассенизатора попытался вытащить двоих мужчин, но он сам чуть не потерял сознание. Пострадавших вытащили другие рабочие фермы. Водитель ассенизаторской машины скончался. Другого мужчину привели в чувство и увезли в Котельниковскую больницу.

По предварительным данным, один из мужчин мог погибнуть, а второй потерял сознание из-за метанола, этот газ образуется при гниении отходов. Все, кто контактирует с отходами или нечистотами должны пользоваться средствами индивидуальной защиты. Но ассенизаторы не предприняли меры безопасности.