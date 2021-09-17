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Общество17 сентября 2021 17:11

Волгоградцы с коронавирусом голосуют в инфекционных госпиталях

Временные избирательные участки работают в «красной зоне»
Эдуард ПальгуновЭдуард Пальгунов
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Фото: Избирательная комиссия Волгоградской области

Фото: Избирательная комиссия Волгоградской области

В Волгоградской области в выборах депутатов Государственной думы восьмого созыва принимают участие пациенты с коронавирусом, которые лечатся в стационарах. В «красных зонах» работают временные избирательные участки. Проголосовать волгоградцам с ковидом помогают медики, которые были включены в состав избирательной комиссии. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в облизбиркоме. Так сегодня уже сделали свой выбор пациенты ковидария на базе госпиталя ветеранов войн.

Напомним, выборы депутатов Госдумы восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября. За голосованием в регионе следят, в том числе, иностранные эксперты.