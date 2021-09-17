В Жирновске профилакторий переделают в современную поликлинику

В Жирновске модернизируют медицинские учреждения. Фото: АВО

Одним из главных вопросов рабочей поездки губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова в Жирновский район 17 сентября стали новые инфраструктурные проекты в сфере здравоохранения. Вскоре в Жирновске появится свой ЦАОП, а бывший профилакторий переделают под современную поликлинику, сообщили в администрации региона.

- Уже в этом году мы начинаем проектирование, до конца 2022-го приступим к реконструкции здания профилактория и созданию на его базе современной поликлиники, - заявил губернатор.

Новая поликлиника будет соответствовать второму уровню оказания медицинской помощи. Сейчас все медучреждения в Жирновске разбросаны по городу и ютятся на первых этажах жилых домов. В то же время уже много лет на улице Школьной пустует здание профилактория. Его в ближайшие время обследуют специалисты и подготовят проект реконструкции под поликлинику. В здании общей площадью 2,5 тысячи квадратных метров будут принимать и детей, и взрослых. Там же разместят ЦАОП для диагностики и лечения онкозаболеваний.

Ремонт ожидает и Жирновскую ЦРБ. В ближайшие два года там обновят терапевтический корпус и оборудование. Кроме того, в 2021 - 2022 годах в селе Нижняя Добринка и в рабочем поселке Медведицкий начнется строительство отделений общей врачебной практики.