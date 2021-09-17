За выборами в Волгоградской области наблюдают эксперты из Сербии и Греции

В Волгоградской области, как и по всей стране, 17 сентября стартовали трехдневные выборы депутатов Государственной думы восьмого созыва. За ходом голосования в регионе следят, в том числе, иностранные эксперты. Специалисты из Греции и Сербии побывали в центре общественного наблюдения, рассказали «КП-Волгоград» в общественной палате Волгоградской области.

- С самого утра мы работаем, видим, что все организовано на высоком уровне. Кроме общественной палаты, мы посетили избирательную комиссию, встретились с председателем областной избирательной комиссии. Несколько минут назад мы посмотрели через видеонаблюдение, как проходит голосование более чем на 50 участках Волгограда, - отметил эксперт из Сербии Дамир Зобеница.

В центре общественного наблюдения, который открыт на базе общественной палаты, ведется мониторинг всех избирательных участков региона. За их работой следят по видео. Как сообщила председатель общественной палаты региона Татьяна Гензе, информация о нарушениях на участках пока не поступала.

Напомним, выборы проходят с 17 по 19 сентября. В Волгоградской области работают 1464 избирательных участка.