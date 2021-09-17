Больше 200 учеников заболели в одной волгоградской школе

Вспышка ОРВИ и коронавируса произошла в школе №33 Волгограда. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Большое число случаев сезонных заболеваний зафиксировано в школе №33 Волгограда. В образовательном учреждении Дзержинского района 16 сентября 2021 года занятия пропустил 221 ученик. За день до этого в школу не пришло 184 ученика. Руководство школы №33 отмечает, что дети заболели как ОРВИ, так и коронавирусом.

В МОУ СШ № 33 Дзержинского района Волгограда, в школе обучается более 1600 учащихся. В среду, 15 сентября, на учебу не пришли 184 ребенка, в том числе не было всего 1-А. Ранее класс перевели его на карантин по ОРВИ – там заболело более 20% учеников. Уже на следующий день, 16 сентября, число заболевших увеличилось до 221 ребенка. На этот момент уже два класса в школе №33 перевели на дистанционное обучение. Поскольку в двух классах зафиксировали по одному случаю заражения COVID-19.

В профильном комитете Волгоградской области напомнили, что карантин в образовательных учреждениях вводят, если ОРВИ заболело более 20 % детей в группе или классе, в случае с COVID-19 – если зафиксирован хотя бы единичный случай.

На сегодняшний день в школах волгоградского региона карантин по COVID-19 введен в 136 классах. Учащиеся временно учатся удалённо. Ранее из-за вспышки коронавируса на дистанционное обучение полностью перевели Кумылженский казачий кадетский корпус. Там COVID-19 подтвердился у четырех учеников. Еще 24 класса области находятся на карантине по ОРВИ.