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Общество17 сентября 2021 14:05

Волгоградец с квадрокоптером снял видео под куполом собора Александра Невского

Освящение храма состоится 19 сентября
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВАИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Внутри храм впечатляет. Фото: АВО

Внутри храм впечатляет. Фото: АВО

Уникальные росписи, лики святых, мрамор и позолота, свет, льющийся из окон под куполом. Все это запечатлел на видео при помощи квадрокоптера автор проекта «Волгоград сверху» Александр Блинков накануне открытия воссозданного в Волгограде собора Александра Невского.

- Удалось подсмотреть, что происходит внутри за пару дней до «открытия», - рассказал автор видео.

Собор Александра Невского в Волгограде строили всем миром на пожертвования. Храм получился огромным и светлым. Он станет кафедральным собором митрополии. На кадрах видео видно, как священники проводят последние приготовления к освящению собора, на которое ждут Святейшего Патриарха Кирилла. Торжества по случаю открытия с концертом и фейерверком пройдут в Волгограде 19 сентября, а накануне в храме пройдет первое всенощное бдение. После собор будет открыт для прихожан ежедневно.

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Видео полета квадрокоптера внутри собора Александра Невского
Видео полета квадрокоптера внутри собора Александра Невского