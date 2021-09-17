Волгоградские полицейские помогли 6-летней девочке из Ямало-Ненецкого автономного округа

Волгоградские инспекторы ДПС помогли довезти заболевшего ребенка до больницы. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

История со счастливым концом произошла в Дубовском районе Волгоградской области 25 августа 2021 года. К двум патрульным инспекторам ДПС обратилась семья из Ямало-Ненецкого автономного округа. Они ехали с моря, в пути у их дочери поднялась очень высокая температура. 6-летней девочке становилось всё хуже, а лекарства никак не помогали. Тогда полицейские прервали патрулирование и вызвались отвезти ребенка в Дубовскую больницу.

К волгоградским инспекторам ДПС прямо на трассе в Дубовском районе подъехал микроавтобус. Водитель объяснил полицейским, что его семья с двумя малолетними детьми возвращается с моря домой в ЯНАО, у 6-летней дочки очень высокая температура, она начала терять сознание. Старшие лейтенанты Даниил Крыжановский и Алексей Перегудов посадили маму с ребенком в патрульную автомашину, и проехали 50 километров до Дубовской больницы. Там медики снизили заболевшей девочке температуру и стабилизировали состояние, а также оказали помощь ее старшей сестре. Затем семья отправилась домой в Ямало-Ненецкий автономный округ. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, патрульные поехали назад на свой пост, когда убедились, что заболевшей девочке оказывают врачебную помощь.

Семья из ЯНАО поблагодарила волгоградских полицейских за помощь.

- Старшие лейтенанты полиции Перегудов и Крыжановский проявили себя в высшей степени профессионально, как сотрудники полиции, и просто, как неравнодушные люди, – описывает в своем обращении действия инспекторов ДПС отец выздоровевшей дочки.