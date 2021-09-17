В Волгограде дорожники ремонтируют улицу Депутатскую

На Депутатской обновляют разбитую дорогу. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

По давней традиции в канун выборов в Краснооктябрьском районе Волгограда начался ремонт дороги на улице Депутатской. Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, здесь в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» обновят 600-метровый проезд. Новый асфальт уложат на всем протяжении улицы от Второй продольной до улицы Таращанцев.

- В перечне работ – восстановление примыканий к основному проезду и съездов с него на дворовые территории, - отмечают в администрации города.

Ремонт дороги на улице Депутатской идет вторую неделю. Рабочие уже установили новые бордюры, отфрезеровали старое покрытие и начали укладывать выравнивающий слой нового асфальта. Здесь применяют уже ставшую традиционной технологию. Первый, выравнивающий слой дорожной одежды, делают с небольшим наклоном в сторону обочин для отвода дождевой воды. В финишный добавляют специальные минеральные присадки, которые дают асфальту дополнительную прочность и износостойкость.

Для местных жителей этот внутриквартальный проезд имеет большое значение. Вдоль дороги расположены школа, три садика, детская поликлиника, парк. Так что здесь много и машин, и пешеходов. А за годы после последнего ремонта на дороге образовалось и много ям.

Также в этом году на Красном обновили дорогу на улице Ольги Форш, идут работы на улицах Кузнецова, Репина и Библиотечной. Общая протяженность отремонтированных дорог в районе составит 6,8 километра.