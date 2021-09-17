В Волгоградской области сохраняются ночные заморозки

По области температура воздуха опустится до -1 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградской области ожидается новые заморозки. Сообщение об этом опубликовало Главное управление МЧС России по региону. Ночью и утром 18 сентября местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -1º. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе спасательного ведомства, волгоградцев просят соблюдать правила пожарной безопасности при использовании печного оборудования и электронагревательных приборов. При ЧП нужно звонить по номеру телефона 101.

По информации Волгоградского ЦГМС, в ночь на субботу в некоторых районах области температура воздуха будет +5...+10°, завтра днем +15...+20°, местами до +24º. В Волгограде в ночные часы +7...+9°, в субботу днем +18...+20°. Первый выходной будет переменная облачность без осадков.