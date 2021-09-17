В центре Волгограда перекрыли дорогу на улице Мира

В Волгограде перекрыли улицу Мира Фото: Андрей МИРЕЙКО

Утром 17 сентября в центре Волгограда ввелись новые ограничения на проезд автомобилей из-за предстоящего открытия собора Александра Невского. С 7.00 пятницы была перекрыта дорога по улице Мира от нечетной стороны Аллеи Героев до улицы Комсомольской. С 13 сентября уже стала пешеходной улица Гоголя от Коммунистической до Мира.

В Волгограде продолжится введение запрета на движение машин в центре. С 20.00 18 сентября перекроют улицу Мира от Краснознаменской до Комсомольской, улицу Володарского от проспекта Ленина до Коммунистической. Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, станут пешеходными улица Ленина от проспекта Ленина до Мира и вся проезжая часть Аллеи Героев. Откроется движение на всех перекрытых улицах в 20.00 20 сентября.

- Для информирования водителей об изменившейся схеме проезда будут выставлены соответствующие дорожные знаки и другие технические средства организации дорожного движения. Автовладельцам, оставившим транспортные средства в границах указанных пешеходных зон, следует заблаговременно убрать их с данных территорий, - отметили в городской администрации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В соборе Александра Невского в Волгограде 18 сентября пройдет всенощное бдение

Возглавит богослужение епископ Урюпинский и Новоаннинский Елисей (подробности)

Стал известен режим работы собора Александра Невского в Волгограде

«КП-Волгоград» публикует расписание богослужений в храме (подробности)

В Волгограде площадь Павших Борцов начали готовить к открытию собора Александра Невского

Строители возводят сцену и экраны у храма (подробности)