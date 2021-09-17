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Общество17 сентября 2021 10:38

В центре Волгограда перекрыли дорогу на улице Мира

В городе вводятся новые ограничения на проезд автомобилей из-за открытия собора Александра Невского
Эдуард ПальгуновЭдуард Пальгунов
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В Волгограде перекрыли улицу Мира

В Волгограде перекрыли улицу Мира

Фото: Андрей МИРЕЙКО

Утром 17 сентября в центре Волгограда ввелись новые ограничения на проезд автомобилей из-за предстоящего открытия собора Александра Невского. С 7.00 пятницы была перекрыта дорога по улице Мира от нечетной стороны Аллеи Героев до улицы Комсомольской. С 13 сентября уже стала пешеходной улица Гоголя от Коммунистической до Мира.

В Волгограде продолжится введение запрета на движение машин в центре. С 20.00 18 сентября перекроют улицу Мира от Краснознаменской до Комсомольской, улицу Володарского от проспекта Ленина до Коммунистической. Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, станут пешеходными улица Ленина от проспекта Ленина до Мира и вся проезжая часть Аллеи Героев. Откроется движение на всех перекрытых улицах в 20.00 20 сентября.

- Для информирования водителей об изменившейся схеме проезда будут выставлены соответствующие дорожные знаки и другие технические средства организации дорожного движения. Автовладельцам, оставившим транспортные средства в границах указанных пешеходных зон, следует заблаговременно убрать их с данных территорий, - отметили в городской администрации.

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