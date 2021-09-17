В Волгоградской области в 8 утра открылись участки для голосования Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Волгоградской области начались выборы депутатов Государственной думы восьмого созыва. В пятницу избирательные участки открылись в 8 часов утра. С 17 по 19 сентября они будут работать с 8.00 до 20.00. По всей области открылись 1464 избирательных участка и 9 временных. Как рассказали «КП-Волгоград» в Избирательной комиссии Волгоградской области, приняты все необходимые меры, чтобы голосование было удобным и безопасным.

- Приняты меры по обеспечению безопасности, в том числе санитарно-эпидемиологической, - отметил председатель избиркома Виктор Черячукин.

Избирательная комиссия получила 51 558 заявлений для голосования через механизм «мобильный избиратель». Он позволяет делать выбор не по месту регистрации, а там, где избирателю удобно, по месту его фактического нахождения. До 14.00 19 сентября будет продолжаться прием заявлений от волгоградцев, желающих проголосовать на дому.

Напомним, в выборах депутатов Государственной думы восьмого созыва по 4 одномандатным округам, образованным на территории Волгоградской области, участвуют 33 кандидата от десяти политических партий.