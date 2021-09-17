Ушел из жизни главврач Урюпинской ЦРБ

Владимир Макаров скончался на 55-м году жизни. Фото: облздрав

В Волгоградской области 16 сентября скоропостижно скончался главврач Урюпинской ЦРБ имени Жогова Владимир Макаров. Ему было всего 54 года.

- Грамотный и преданный своему делу руководитель, высококвалифицированный специалист, справедливый и отзывчивый коллега. Его уход из жизни – утрата для всего профессионального медицинского сообщества. Светлая память о нём навсегда сохранится в наших сердца, - соболезнуют в комитете здравоохранения Волгоградской области.

В медицине Владимир Макаров проработал более 30 лет, был главврачом Клетской ЦРБ, больницей в Урюпинске руководил с 2017 года. Работал главным внештатным специалистом по сельской медицине при облздраве. Когда началась пандемия, именно в Урюпинске открыли первый районный ковидный госпиталь.

«Комсомольская правда» выражает искренние соболезнования родным, друзьям и коллегам Владимира Геннадьевича.