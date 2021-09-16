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Общество16 сентября 2021 23:06

Главврачом Жирновской ЦРБ стал реаниматолог

Руководить больницей в Волгоградской области будет Алексей Мосейчук
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВАИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Алексей Мосейчук. Фото: облздрав

Алексей Мосейчук. Фото: облздрав

В сфере здравоохранения Волгоградской области снова кадровые перестановки. На этот раз сменился главный врач в Жирновской ЦРБ. Как рассказали в облздраве, руководит центральной районной больницей с 16 сентября 30-летний Алексей Мосейчук. Сообщил персоналу медучреждения о назначении и лично представил главврача председатель областного комитета здравоохранения Анатолий Себелев.

Молодой врач анестезиолог-реаниматолог жителям Жирновска хорошо знаком. Выпускник Волгоградского медуниверситета Алексей Мосейчук в Жирновске родился и вырос, после работал в местной ЦРБ. Когда началась пандемия коронавируса, доктор ушел работать в «красную зону» в ковидный госпиталь во Фроловском районе. На молодого специалиста возлагают большие надежды. Чехарда главврачей не идет на пользу ни больнице, ни пациентам.