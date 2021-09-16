В Волгограде школьников торжественно посвятили в кадеты

Кадеты дали торжественную клятву. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В четверг, 16 сентября, в центре Волгограда у здания регионального главка МВД прошло торжественное посвящение в кадеты. На площади у мемориала «Солдатам правопорядка» ребят из полицейских кадетских классов пяти школ поздравил генерал-лейтенант полиции Александр Кравченко. Как сообщили «КП-Волгоград» в ведомстве, торжественную клятву дали пятиклассники из школ № 96, 13, 106, 101 и лицея № 6.

Под звуки марша и гимна на площадь вынесли флаг России и знамя кадет Преображенского полка. После объявили минуту молчания в память о погибших при выполнении служебного долга. Мальчишки и девчонки произнесли клятву в присутствии родных и педагогов. Здесь же присутствовали будущие наставники ребят – сотрудники полиции. Впереди у кадет не только изучение стандартной школьной программы, но и познавательные уроки и встречи, экскурсии в музеи и подразделения полиции.

- На сегодня в 14 школах и лицеях Волгограда создано 111 полицейских классов, в которых учатся 2794 кадета МВД. В целом по Волгоградской области в 153 кадетских классах обучается 3901 кадет, - рассказали в пресс-службе главного управления МВД России по региону.