В Волгограде начальник депо ответит за оторванные пальцы мастера

Мастер проводил испытания один, хотя это должна была делать целая бригада. Фото: Западное МСУ на транспорте СКР

Следователи Западного МСУ на транспорте завершили расследование уголовного дела о нарушении требований охраны труда. Начальник сервисного локомотивного депо «Волгоград» пойдет под суд за ЧП, в котором оторвало пальцы и покалечило руку мастеру. По распоряжению начальника работник проводил испытания один, хотя это должна была делать целая бригада.

- Реостатные испытания должны проводиться в составе специальной бригады не менее двух человек, но начальник депо поручил пострадавшему провести их единолично, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Западного МСУ на транспорте СК России.

По данным следствия, мастер участка локомотивного депо в апреле 2021 года проводил реостатные испытания тепловоза. Мужчина снял смотровой люк шахты холодильника и в этот момент потерял равновесие. Его рука попала в лопасти вентилятора, мощная машина в считанные секунды раздробила кисть и оторвала пальцы. Ранения мастера медики оценили как тяжкий вред здоровью.