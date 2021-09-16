Волгоградцы завалили ФНС заявлениями о вычетах на пенсионное страхование

В налоговой шквал заявлений на получение "пенсионного" социального вычета. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В этом году налоговые инспекции Волгоградской области завалили заявлениями на получение налоговых вычетов на пенсионное страхование. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном УФНС, причиной стала появившаяся в интернете ложная инструкция.

- Претендовать на социальный вычет по НДФЛ могут те, кто решил самостоятельно увеличить размер своей пенсии. Для этого они уплачивают дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, - пояснили в ФНС.

В налоговую инспекцию для получения социального вычета по НДФЛ при этом нужно подать документы, подтверждающие фактические расходы на накопительную пенсию. Это могут быть копия договора с НПФ и копии платежек или справка от налогового агента об удержанных и перечисленных суммах. Но многие волгоградцы определяли сумму для вычета на основании выписки о состоянии индивидуального лицевого счета из Пенсионного фонда РФ. По факту же накоплений не делали, поэтому получили отказ.