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Общество16 сентября 2021 20:54

Волгоградцы завалили ФНС заявлениями о вычетах на пенсионное страхование

В ФНС объяснили, в каких случаях положен социальный вычет и кому его не дадут
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВАИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В налоговой шквал заявлений на получение "пенсионного" социального вычета.

В налоговой шквал заявлений на получение "пенсионного" социального вычета.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В этом году налоговые инспекции Волгоградской области завалили заявлениями на получение налоговых вычетов на пенсионное страхование. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном УФНС, причиной стала появившаяся в интернете ложная инструкция.

- Претендовать на социальный вычет по НДФЛ могут те, кто решил самостоятельно увеличить размер своей пенсии. Для этого они уплачивают дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, - пояснили в ФНС.

В налоговую инспекцию для получения социального вычета по НДФЛ при этом нужно подать документы, подтверждающие фактические расходы на накопительную пенсию. Это могут быть копия договора с НПФ и копии платежек или справка от налогового агента об удержанных и перечисленных суммах. Но многие волгоградцы определяли сумму для вычета на основании выписки о состоянии индивидуального лицевого счета из Пенсионного фонда РФ. По факту же накоплений не делали, поэтому получили отказ.