Под Волгоградом экс-директор школы пойдет под суд за фиктивное трудоустройство сына

Следователи завершили расследование уголовного дела. Фото: Кирилл ЧАЩИН

В Волгоградской области под суд идет экс-директор сельской школы. Женщину обвиняют в двух эпизодах мошенничества с использованием своего положения и служебного подлога. Директриса оформляла фиктивные договоры на оказание услуг на своего сына, и время от времени брала его на работу, а зарплату тратила сама. Следователи Новоаннинского МрСО собрали все доказательства.

По данным следствия, с 2018 по 2020 года директор школы фиктивно принимала сына на работу или заключала с ним договоры на оказание различных услуг. Молодой человек на работе не появлялся, но зарплату получал исправно, так как мать вносила ложные сведения в табели учета рабочего времени и акты выполненных работ.

- На основании подложных документов на банковскую карту мужчины начислялись денежные средства, которыми фактически распоряжалась его мать. В результате преступной деятельности директора школы бюджету причинен ущерб на сумму более 230 тысяч рублей, - рассказала «КП-Волгоград» представитель СУ СКР по региону Наталия Рудник.

Уголовное дело на экс-директора сельской школы следователи направили в прокуратуру. После утверждения обвинительного заключения его передадут в суд.