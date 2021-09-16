Волжанин постарается рассмешить комиков в телешоу «Открытый микрофон»

Андрей Бебуришвили и Василий Пушкаренко. Фото: Телеканал ТНТ.

Волжанин Василий Пушкаренко станет участником телевизионного шоу «Открытый микрофон», в котором участники соревнуются в юморе. Парень попытается рассмешить известных комиков своим стендапом и оказаться в команде одного из них. Василий хочет, чтобы его наставником стал Иван Абрамов, кстати, уроженец Волгограда. Еще молодой человек рассказал, как оказался участником «Открытого микрофона».

- Я устраивался на работу сценаристом, выполнил ТЗ (задание было написать стендап). Но мне ничего не ответили. Через неделю я решил выступить с этим материалом на кастинге «Открытого микрофона», и меня взяли в проект, - приводит слова Василия Пушкаренко пресс-служба ТНТ.

Житель Волжского отметил, что материал для кастинга ему помогали написать друзья. А сам он не часто выступает со стендапом.

- Я не считаю себя стендап комиком. В первый раз выступил 8 лет назад. Выступаю редко, - признался Василий.

Комику из Волгоградской области 26 лет, он закончил бакалавриат и магистратуру по техническим специальностям. Шоу «Открытый микрофон» на телеканале ТНТ с его участием выйдет в пятницу, 17 сентября, в 22.00. Ведущим программы является волгоградец Андрей Бебуришвили.