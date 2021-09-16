Под Волгоградом 7-летний ребенок отравился белизной

Врачи оказали ребенку необходимую помощь. Фото: Юлия Данильченко

В Михайловскую районную больницу Волгоградской области госпитализировали 7-летнего мальчика, который случайно выпил белизну. Ребенок буквально на минуту остался без присмотра взрослых и отравился химическим веществом. Его сразу же отвезли в медучреждение, где врачи оказали необходимую помощь. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе облздрава, сейчас малыш в удовлетворительном состоянии.

- Мальчика, предположительно выпившего раствор белизны, госпитализировали в Михайловскую детскую городскую больницу. Врачи оказали пациенту необходимую помощь. Он выписан домой в удовлетворительном состоянии.