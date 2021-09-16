В Волгоградской области запретили продажу алкоголя на заводах

Запрет на продажу алкоголя ввели на предприятиях, где производство связано с газом, нефтепродуктами, химией Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгоградской области ввели запрет на продажу алкоголя в местах нахождения источников повышенной опасности. Такими зонами определили ряд предприятий региона, где есть общепит. Запрет регламентируется комитетом промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса. Приказ вступил в силу 16 сентября. Он распространяется на 37 производственных объектов на 14-ти заводах, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на опубликованный на сайте администрации области документ. Если на площадках продавали алкоголь, в том числе в столовых и кафе, теперь это необходимо прекратить.

В приказе комитета о местах повышенной опасности, где вводится запрет на продажу алкоголя предприятия Волгограда, Волжского и районов области, которые занимаются производством газовой, нефтяной, химической продукции.