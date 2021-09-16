В Волгограде осудят инспектора ДПС, который пытался прикрыть пьяного водителя

В Волгограде бывшему инспектору ДПС, который прикрывал знакомого пьяного водителя, грозит уголовное наказание. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В волгоградский суд передали дело о фальсификации сотрудником ГАИ административного протокола. В 2020 году при оформлении тройной аварии в Тракторозаводском районе бывший инспектор подделал данные о виновнике ДТП. Вместо пьяного водителя «Ленд Ровер Дискавери» он вписал в протокол имя его сына, который приехал уже после ДТП. Теперь сотруднику ГАИ грозит реальный срок.

ДТП с темя машинами произошло днём 19 октября 2020 года. Виновником был водитель «Ленд Ровер Дискавери», к этому времени суток он уже был пьян. Старший инспектор ДПС, который оформлял аварию в Тракторозаводском районе, был знакомым нарушителя. Поэтому выполнил его просьбу: вписать в протокол в качестве виновника сына водителя, который приехал на место уже после ДТП. Инспектор ГАИ отрицает свою вину. За подделку доказательств об административном правонарушении и превышение полномочий мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.

Уголовное дело рассмотрят в Тракторозаводском районном суде Волгограда.