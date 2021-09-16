В Волгограде театр юного зрителя капитально отремонтируют за 93,6 миллиона рублей

Ремонт ТЮЗа завершится через год. Фото: Администрация Волгоградской области.

В Волгограде определился подрядчик, который возьмется за капитальный ремонт театра юного зрителя. В торгах приняла участие только одна компания ООО «ГАРАНТСТРОЙ». Именно с ней и был заключен контракт на выполнение работ. Их стоимость обойдется бюджету Волгоградской области в 93 миллиона 619 тысяч рублей, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документацию на сайте госзакупок. Капительный ремонт ТЮЗа в Ворошиловском районе продлится до сентября 2022 года.

По информации регионального комитета строительства, у здания обновят кровлю, фасады основного и вспомогательного корпусов. Строители смонтируют архитектурное освещение, установят новую систему вентиляции и кондиционирования. Также по проекту предстоит реставрация входа и витражей, восстановление отделки цоколя из черного полированного гранита. Специалисты обновят декоративные мозаичные панно у главного входа в ТЮЗ.

На территории вокруг здания со стороны улиц Иркутской и Козловской подрядчик благоустроит тротуар, перед входом в театр мраморное покрытие заменит на нескользящий термообработанный гранит, а во внутреннем дворике уложит тротуарную плитку.