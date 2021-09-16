Несколько трамвайных маршрутов перестали ходить в Волгограде

Около 13:30 сегодня, 16 сентября, в Волгограде перестали работать четыре трамвайных маршрута. Курсирование транспорта в Дзержинском районе пришлось приостановить из-за оставленного на путях автомобиля.

Как сообщили в мэрии, трамвай №5 вынуждено остановился возле станции «Новодвинская», где неизвестный водитель бросил свою машину в габаритах движения общественного транспорта. Сейчас службы ищут владельца автомобиля. Пока в Волгограде приостановлено движение трамваев маршрутов №5,7,10,12 в сторону центра.