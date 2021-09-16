Экс-футболиста «Ротора» оштрафовали за рукопожатия с бывшими партнерами по команде

Евгений Песегов и игроки "Ротора" тепло друг друга приветствовали перед матчем, но делать это запрещено. Фото: СК "Ротор".

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза по итогам матча 10-го тура первенства ФНЛ между «Ротором» и «Акроном» наказал волгоградский клуб и футболиста тольяттинцев. Штраф получил полузащитник Евгений Песегов, который ранее играл за сине-голубых. Футболист будет вынужден заплатить 30 тысяч рублей за нарушение санитарного регламента первенства ФНЛ. Перед матчем на «Волгоград Арене» он жар руки и обнимался со своими бывшими партнерами по «Ротору». Из-за коронавируса это делать запрещено.

Не избежал наказания и волгоградский клуб, но за другую провинность. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе РФС, в игровой зоне во время матча находились неаккредитованные лица, которые отказались ее покидать после требований делегата. «Ротор» оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Напомним, в 10-м туре первенства ФНЛ «Ротор» уступил дома «Акрону» со счетом 1:2. Накануне сине-голубые одержали победу над «Нефтехимиком» уже в 11-м туре турнира, счет 3:1.