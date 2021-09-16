От коронавируса умерла 47-летняя волгоградка

В регионе 16 сентября от ковида умерли 16 пациентов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уровень смертности от коронавируса в Волгоградской области не снижается. 16 сентября в регионе зафиксировали 16 летальных исходов от осложнений вируса. Ковид убивает как волгоградцев пенсионного возраста, так и молодого и среднего. Как рассказали «КП-Волгоград» в оперативном штабе, от COVID-19 скончалась 47-летняя волгоградка. С коронавирусом и двусторонней пневмонией она была госпитализирована в 3-ю больницу, но болезнь продолжала прогрессировать. У пациентки были проблемы с сердцем.

Медикам не удалось спасти 51-летнего мужчину из Камышина, в которого также были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. 57-летнюю жительницу Урюпинского района положили в ковидных стационар при местной ЦРБ. У нее также были хронические заболевания сердечно-сосудистой, пищеварительной и мочевыделительной систем. На их фоне коронавирус оказался сильнее.

Также за последние сутки от COVID-19 скончались семеро мужчин и 6 женщин в возрасте от 61-го года до 89-ти лет. Они проживали в Волгограде, Волжском и Городищенском районе.