МЧС предупредило волгоградцев о заморозках

Температура воздуха составит -2 градуса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгоградскую область пришло похолодание. Главное управление МЧС России по региону предупредило волгоградцев о заморозках ночью и утром 17 сентября. Температура воздуха и на поверхности почвы опустится по области до -2 градусов, рассказали «КП-Волгоград» в региональном Главке МЧС.

- Главное управление МЧС России по Волгоградской области напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности при использовании печного оборудования и электронагревательных приборов. В случае обнаружения пожара звоните по телефону «101», - отметили в спасательном ведомстве.

По информации Волгоградского ЦГМС завтра на территории Волгоградской области переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха днем в пятницу будет от +16 до +21 градуса. В Волгограде ближайшей ночью 4-6 градусов со знаком «плюс», завтра в дневные часы 17-19.