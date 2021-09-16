В Волгограде мать и ее сожителя осудили на 14 лет за истязание 8-летнего ребенка

16 сентября Кировский районный суд Волгограда приговорил 24-летнюю мать и ее 27-летнего сожителя к тюрьме за истязание 8-летнего сына. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры, женщине дали 6 лет колонии, а мужчине 8 лет заключения. Их судили по двум тяжким статьям уголовного кодекса – истязание и причинение тяжкого вреда. Об ужасах, которые происходили в 2020 году, первыми узнали учителя школы, в которую должен был ходить мальчик. Его долгое отсутствие послужило поводом для визита домой.

- В судебном заседании установлено, что мать и отчим с ноября по декабрь 2020 года избивали 8-летнего мальчика, причиняя ему физические и психические страдания. Тревогу забили педагоги из-за длительного отсутствия ребенка в школе, в связи с чем пришли к нему домой и обнаружили содеянное, о чем сообщили в правоохранительные органы, - рассказали в прокуратуре.

Вину свою изверги до конца не признали. Но против них собрали достаточно доказательств вины. Отчим проведет ближайшие годы в колонии особого режима. оба заплатят мальчику по 250 тысяч рублей. Сына забрал на воспитание родной отец.