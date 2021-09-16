Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество16 сентября 2021 11:45

Выборы в Волгоградской области пройдут безопасно

Губернатор и руководители силовых ведомств провели совещание по обеспечению правопорядка
Эдуард ПальгуновЭдуард Пальгунов
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Администрация Волгоградской области

Фото: Администрация Волгоградской области

В Волгоградской области, как и по всей России, с пятницы начнутся выборы депутатов Государственной думы нового созыва. Голосование пройдет в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Вопросы безопасности избирателей обсудили на заседании президиума постоянно действующего координационного совещание по обеспечению правопорядка. Его провел губернатор Андрей Бочаров.

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации региона, в совещании приняли участие руководители региональных УФСБ, ГУ МВД, СУ СК, Росгвардии, прокуратуры. На заседании было отмечено, что органы власти готовы к обеспечению комплексной безопасности в течение трехдневного голосования.