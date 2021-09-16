Выборы в Волгоградской области пройдут безопасно

Фото: Администрация Волгоградской области

В Волгоградской области, как и по всей России, с пятницы начнутся выборы депутатов Государственной думы нового созыва. Голосование пройдет в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Вопросы безопасности избирателей обсудили на заседании президиума постоянно действующего координационного совещание по обеспечению правопорядка. Его провел губернатор Андрей Бочаров.

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации региона, в совещании приняли участие руководители региональных УФСБ, ГУ МВД, СУ СК, Росгвардии, прокуратуры. На заседании было отмечено, что органы власти готовы к обеспечению комплексной безопасности в течение трехдневного голосования.