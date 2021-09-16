У ЗАГСа на юге Волгограде появятся два сердца из можжевельника

В Волгограде началось благоустройство территории возле ЗАГСа в Кировском районе. Подрядчик демонтирует старую плитку в зоне для свадебных фотосессией. Ее изюминкой станет арт-объект в виде двух сердец. Фигура будет обрамлена молодыми кустами можжевельника, рассказали «КП-Волгоград» в администрации города. Работы проходят в рамках программы «Поддержка местных инициатив населения».

По проекту обновления территории у ЗАГСа на улице 64-й Армии, 123 строители на тротуаре уложат плитку. Вокруг будут высажены новые растения и уложен рулонный газон. Там появятся 325 молодых саженцев бирючины, 130 погонных метров живой изгороди. Для ухода за растениями построят новый поливочный водопровод. По периметру зеленой зоны рабочие установят бордюр.