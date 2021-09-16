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Происшествия16 сентября 2021 11:24

Волгоградец отметил 55-летие, а наутро его тело нашли под окнами многоэтажки

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели мужчины
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
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Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины.

Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Сегодня утром, 16 сентября, под окнами семиэтажного дома №16 на проспекте Ленина в Центральном районе Волгограда нашли тело 55-летнего мужчины. Как стало известно «КП-Волгоград», он выпал из окна квартиры, в которой проживал. По данному факту сотрудники СУ СКР по Волгоградской области проводят проверку.

Известно, что накануне волгоградец отмечал день рождения в кругу семьи. Когда все разошлись спать, юбиляр остался на кухне. Утром супруга не нашла его в квартире, а вскоре с ужасом обнаружила мертвого мужа под окнами дома со стороны двора. На место приехали медики и правоохранители. Врачи констатировали смерть.

Как сообщил руководитель следственного отдела СУ СКР по Центральному району Владимир Суров, в настоящий момент следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины.