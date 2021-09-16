Под Волгоградом молодой водитель погиб после лобового столкновения «ГАЗели» и «КАМАЗа»

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Накануне вечером, 15 сентября, на трассе в Волгоградской области произошла смертельная авария. В 21.16 на автодороге Р-22 «Каспий» в Иловлинском районе 23-летний водитель за рулем «ГАЗели» выехал на полосу встречного движения. В этот момент в обратном направлении ехал «КАМАЗ» с прицепом под управлением 48-летнего жителя Саратовской области, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Водителям не удалось избежать лобового столкновения. В результате ДТП водитель «ГАЗели» получил несовместимые с жизнью травмы, он скончался на месте происшествия.