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Происшествия16 сентября 2021 10:21

Под Волгоградом молодой водитель погиб после лобового столкновения «ГАЗели» и «КАМАЗа»

Авария произошла на московской трассе в Иловлинском районе
Эдуард ПальгуновЭдуард Пальгунов
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Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Накануне вечером, 15 сентября, на трассе в Волгоградской области произошла смертельная авария. В 21.16 на автодороге Р-22 «Каспий» в Иловлинском районе 23-летний водитель за рулем «ГАЗели» выехал на полосу встречного движения. В этот момент в обратном направлении ехал «КАМАЗ» с прицепом под управлением 48-летнего жителя Саратовской области, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Водителям не удалось избежать лобового столкновения. В результате ДТП водитель «ГАЗели» получил несовместимые с жизнью травмы, он скончался на месте происшествия.