Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество16 сентября 2021 10:14

В Волгограде начальника отдела капремонта оштрафовали за волокиту

Житель многоэтажки пожаловался на лифт, но его проигнорировали
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
КомментироватьОставить комментарий(0)
Только после штрафа на обращение волгоградца отреагировали.

Только после штрафа на обращение волгоградца отреагировали.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мировой судья судебного участка № 77 Ворошиловского судебного района Волгограда оштрафовал начальника отдела УНО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» на 5 тысяч рублей за волокиту. Еще в июне житель города-героя пожаловался на неисправный лифт и ждал не только ответа, но и действий. Однако обращение волгоградца даже не зарегистрировали. Мужчина обратился в прокуратуру.

- По результатам проверки прокуратурой в отношении начальника отдела организационно-технического, контрольного и кадрового обеспечения УНО возбуждено производство по делу об административном правонарушении, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Только после штрафа, пусть и символического, на обращение волгоградца отреагировали.