В Волгограде начальника отдела капремонта оштрафовали за волокиту

Только после штрафа на обращение волгоградца отреагировали. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мировой судья судебного участка № 77 Ворошиловского судебного района Волгограда оштрафовал начальника отдела УНО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» на 5 тысяч рублей за волокиту. Еще в июне житель города-героя пожаловался на неисправный лифт и ждал не только ответа, но и действий. Однако обращение волгоградца даже не зарегистрировали. Мужчина обратился в прокуратуру.

- По результатам проверки прокуратурой в отношении начальника отдела организационно-технического, контрольного и кадрового обеспечения УНО возбуждено производство по делу об административном правонарушении, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Только после штрафа, пусть и символического, на обращение волгоградца отреагировали.