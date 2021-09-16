«Нужно продолжать в том же духе»: главный тренер «Ротора» рассказал о победе команды над «Нефтехимиком»

Фото: СК "Ротор"

В 11-м туре первенства ФНЛ «Ротор» в гостях оказался сильнее «Нефтехимика» со счетом 3:1. Результат, конечно же, порадовал главного тренера волгоградской команды Дмитрия Хохлова. Он отметил, что футболисты смогли собраться после не совсем убедительного первого тайма и одержать волевой выигрыш.

- Очень рады, что добыли победу, 3 очка очень важны для нас. Может быть, первый тайм сложился не так, как мы планировали, но во второй половине получилось практически все, о чем говорили. В первом тайме пропускали контратаки, знали, что «Нефтехимик» играет вторым номером. Это футбол, где-то недосмотрели. Рад, что во втором тайме переломили ход матча и добились положительного результата. Счет, думаю, по игре, - подвел итог матча Дмитрий Хохлов.

В начале сезона у «Ротора» были проблемы с реализацией моментов. Но в двух гостевых играх подряд сине-голубые забивают по 3 мяча, столько же раз они поразили ворота «Оренбурга».

- По этому матчу, конечно, реализация хорошая. Когда забиваешь 3 мяча, грех жаловаться. Но на этом нельзя останавливаться, нужно дальше продолжать в том же духе. Тогда будет еще лучше, - рассказал главный тренер «Ротора».