В Волгоградской области за купальный сезон утонули 34 человека

Среди погибших 29 взрослых и 5 детей. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

В период с июня по август в реках Волгоградской области утонули 34 человека: 29 взрослых и 5 детей. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. По сравнению с прошлым годом, число погибших во время купания снизилось на почти 3%. В целом количество происшествий за лето достигло 62, что на 10% ниже прошлогодней статистики.

- На водоёмах Волгоградской области в текущем году были оборудованы 12 пляжей, в том числе 2 в детских оздоровительных лагерях, которые соответствуют требованиям правил охраны жизни людей на водных объектах и получили разрешение на эксплуатацию, - рассказали в МЧС.

Инспекторы ГИМС сотрудничали с органами местного самоуправления, следили за тем, чтобы пляжи были оборудованы по всем нормам, а отдыхающим напоминали о правилах безопасности.