Волгоградцы смогут сняться в сериале продюсерской компании Александра Цекало

В Волгограде снимут исторический сериал Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде снимут исторический сериал, к работе над ним приступит компания «Среда». Ее основателем и генеральным продюсером является Александр Цекало. Для съемок в кинофильме на эпизодические роли приглашаются профессиональные актеры театров, студенты актерских вузов или дети с опытом игры в кино. Также для массовых сцен требуются волгоградцы любого пола, возраста и национальности. Об этом сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на объявление компании «Среда» о кастинге.

- Желающим сниматься в кинофильме необходимо перейти в телеграм-канал «Афиша & Среда», - отметили в компании.

Чтобы оставить заявку на участие в съемках, сообщением необходимо оставить следующие данные: ФИО, возраст, рост, размер одежды и обуви, особые приметы внешности (шрамы, татуировки), особые навыки, номер мобильного телефона. Также в сообщении необходимо прикрепить 3-5 личных фото в полный рост и портрет. Режиссерами сериала станут Сергей Трофимов и Евгений Стычкин. Съемки в Волгограде пройдут с 28 сентября по 5 октября.

Отметим, компания «Среда» снимала такие известные фильмы и сериалы, как «Гоголь», «Последний министр», «Триггер», «Мажор», «Метод».